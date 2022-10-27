Общество

Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 70% компаний

Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 70% компаний. Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 21%.

По данным сервиса SuperJob, в сравнении с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился. «Испытательный срок не только для работодателя», — у 24% псковичей, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 9% — по воле работодателя.

Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей 25% уходили по своей инициативе, 11% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей таковых 22 и 6% соответственно.