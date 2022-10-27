16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего – 125 115. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки выздоровели 11 пациентов, всего – 122 845. Всего от COVID-19 в Псковской области скончались 1935 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков - 40925/14
- Великие Луки - 18189/0
- Бежаницкий район - 1605/0
- Великолукский район - 2843/0
- Гдовский район - 2247/0
- Дедовичский район - 3078/0
- Дновский район - 1017/0
- Красногородский район - 1128/0
- Куньинский район - 1064/0
- Локнянский район - 1206/0
- Невельский район - 5629/0
- Новоржевский район - 1344/0
- Новосокольнический район - 3303/0
- Опочецкий район - 3833/0
- Островский район - 6085/0
- Палкинский район - 1264/0
- Печорский район - 2958/0
- Плюсский район - 1965/0
- Порховский район - 4548/0
- Псковский район - 9697/2
- Пустошкинский район - 1577/0
- Пушкиногорский район - 1791/0
- Пыталовский район - 1921/0
- Себежский район - 2991/0
- Стругокрасненский район - 2115/0
- Усвятский район - 746/0