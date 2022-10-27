Общество

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего – 125 115. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки выздоровели 11 пациентов, всего – 122 845. Всего от COVID-19 в Псковской области скончались 1935 человек.

Статистика по муниципалитетам: