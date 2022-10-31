Общество

Более 170 окон заменили в общежитии Великолукской академии физкультуры и спорта

Активисты Великолукского местного отделения «Единой России» с представителями «Молодой Гвардии Единой России» оценили качество капитального ремонта в общежитии Великолукской академии физкультуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В мероприятии, в частности, приняли участие секретарь Великолукского местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов, исполнительный секретарь партийной организации Наталья Багрецова, депутат Великолукской городской Думы от партии «Единая Россия», декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков, ректор вуза Вячеслав Шляхтов и руководитель подрядной организации ООО «СМУ-44» Сергей Капралов.

На капитальный ремонт студенческого общежития Великолукской академии физкультуры и спорта выделено более 9 миллионов рублей. В рамках этой суммы уже произвели замену оконных блоков в жилых помещениях общежития. К концу ноября завершится ремонт помещений для студентов с ограниченными возможностями передвижения. На первом этаже общежития ведутся работы по капитальному ремонту душевых, в подвальной части здания заменят трубопровод горячего водоснабжения. Также будут отремонтированы санузлы в самом здании академии. Кроме того, в общежитии ВЛГАФК создадут доступную среду для студентов с ограниченными возможностями.

Участники рейда осмотрели помещения, в которых идут ремонтные работы: комнаты, душевые, помещения для приема пищи. Уровень готовности помещений везде разный, но видно, что ремонт делается на совесть, для комфорта и удобства студентов, отметили в пресс-службе.

Также партийцы и молодогвардейцы проверили функционал новых пластиковых окон, например, наличие возможности микропроветривания, что имеет значение для поддержания нужного микроклимата в комнатах для проживающих. Заменено более 170 окон.

Как отметил Константин Максимов, студенческое общежитие ВЛГАФК оставило приятное впечатление. Ответственное отношение руководства академии и подрядчика, выполняющего ремонт, являются очевидными.

Как рассказала студентка 2 курса ВЛГАФК Карина Егоренкова, ее сверстники довольны проведением ремонта: «В общежитии стало уютнее, комфортнее, теплее. А современные условия привлекут новых студентов в наш вуз».

Отметим, в текущем году в России началась масштабная кампания по капитальному ремонту общежитий вузов. Средства на капремонт общежитий были выделены из федерального бюджета по инициативе партии «Единая Россия». В масштабную федеральную программу по ремонту всего по стране в этом году вошли 257 студенческих общежитий из 238 вузов. Вопрос качества образования входит в народную программу партии.