Общество

Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка» определили в Псковской области

Конкурс детских рисунков на тему «Безопасные дороги глазами ребенка», организованный партией «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», завершился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

На конкурс были представлены 73 творческие работы, созданные детьми разных возрастных групп, в разной технике рисования.

Были определены 10 победителей регионального этапа конкурса: Игорь Асташенков, 9 лет; Валерия Вихрова,13 лет; Дмитрий Жуков, 10 лет; Василиса Иванова,13 лет; Александр Коханов, 6 лет; Илья Аверченков, 6 лет; Дмитрий Панков, 10 лет; София Радионова, 8 лет; Рада Тихонова, 11 лет; Денис Турилкин, 7 лет.

Работы региональных победителей направляются для создания единой всероссийской галереи конкурса.