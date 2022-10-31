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Международная научно-практическая конференция состоялась в Псковском филиале академии ФСИН

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», посвященная 220-летию Минюста России и 30-летию образовательной организации, состоялась в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала академии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В работе конференции приняли участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, начальник организационно-аналитического отдела УОИНИО ФСИН России Алексей Таптыков, представители УФСИН, УМВД России и следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, областной прокуратуры, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций.

Участников научного мероприятия приветствовала заместитель начальника псковского филиала академии по учебной и научной работе Ольга Михайлова, обратившая внимание собравшихся на актуальность обсуждаемой темы конференции в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы и пожелавшая всем интересной плодотворной работы.

На пленарном заседании конференции прозвучали выступления докторов юридических наук – главного научного сотрудника НИИ ФСИН России Федора Грушина, профессора кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия Мовлада Гельдибаева и профессора кафедры уголовно-исполнительного права академии ФСИН России Юлии Головастовой – по актуальным проблемам исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера в сфере исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества.

В рамках конференции работали две секции: «Основные направления уголовной и уголовно-исполнительной политики в сфере назначения и исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы» и «Организационно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества, мер уголовно-правового характера и уголовно-процессуального принуждения в России и за рубежом».

В дистанционном формате в них приняли участие академия и университет ФСИН России, Воронежский институт, Самарский юридический институт, Вологодский институт права и экономики, Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, а также Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

Представители академии МВД Республики Беларусь прислали на конференцию свои доклады, обеспечив заочное участие в научном мероприятии. Всего на научно-практической конференции было более 50 докладов. По итогам мероприятия будет издан сборник статей его участников.