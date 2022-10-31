Общество

Псковские приставы приняли участие в донорской акции

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области провели акцию по сдаче донорской крови в преддверии профессионального праздника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Донация проходила в станции переливания крови Псковской области.

Сотрудники УФССП России по Псковской области уже не первый раз принимают участие в сдаче донорской крови, и в дальнейшем собираются участвовать в этом социально-значимом мероприятии.

В числе доноров есть и опытные участники. Так, сотрудник ОСП по ВАПД УФССП России по Псковской Оксана Воробьева сдавала кровь уже 20 раз, начиная с 2016 года.

По словам самих доноров, участие в подобных акциях они считают «своим человеческим долгом, ведь каждому в любой момент может понадобиться донорская кровь».

Донорство крови, по словам судебных приставов, способ «сделать доброе дело и бескорыстно кому-то помочь».

«Сотрудники УФССП России по Псковской планируют и дальше принимать участие в донорских акциях, ведь их помощь может спасти чью-то жизнь», - отметил врио инспектора по морально-политической и воспитательной работе УФССП России по Псковской области Виталий Дидыч.