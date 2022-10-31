Общество

«Допустим, мяу»: дачница встретила рысь в Стругокрасненском районе

Дачница встретила рысь в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ирина Махова / «ВКонтакте»

«У нее взгляд такой: "Ну, допустим, мяу"», – пошутили подписчики сообщества.

Псковичи в комментариях также назвали животное очаровательным и грациозным.

Другие напомнили, что это хищник: «Попадись зимой этому котеночку в голод, да в холод».

«Эка невидаль какая в нашем регионе. Вот если бы вы по дороге в Струги слона встретили, то мы бы удивились», – заметил еще один комментатор.