Общество

Более миллиарда рублей выделит Минсельхоз на комплексное развитие территорий в Псковской области

В Министерстве сельского хозяйства РФ провели конкурсный отбор среди проектов комплексного развития сельских территорий для реализации в 2023–2024 годах. Среди победителей – четыре проекта из Псковской области. Они будут реализованы на территории Дедовичского, Дновского, Островского и Порховского районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Предполагается строительство спортивных площадок, очистных сооружений, линий электропередач, реконструкция теплосетей, а также капитальный ремонт сельских домов культуры, школы и детского сада.

Со списком проектов можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в 2023 году также продолжится реализация проекта комплексного развития сельских территорий Плюсского района, которая ведется с августа этого года. В муниципалитете будут построены очистные сооружения и центр культурного развития в селе Ляды, капитально отремонтированы библиотека и детский сад в поселке Плюсса.

На реализацию в 2023–2024 годах будет выделено около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.