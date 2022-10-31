Общество

Ушел из жизни преподаватель псковского профессионального училища Михаил Виноградов

Преподаватель псковского профессионального училища №7 Михаил Виноградов скончался на 90-м году 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие Михаила Виноградова.

Фото здесь и далее: личный архив близких Михаила Виноградова

Михаил Виноградов родился 11 августа 1933 года в Евпатории, в семье военного. Перед войной семья переехала в Ленинград в связи с переводом отца в войска ПВО. Михаил окончил Ленинградское ремесленное училище по специальности токарь. Работал на Ленинградском авиационном заводе, а после переезда в Псков – на Авторемзаводе, руководил бригадой токарей на Машзаводе. С 1962 по 1966 года был направлен на учёбу в Ленинградский Индустриально-педагогический техникум. Затем более 33 лет его трудовая деятельность была связана с ГПТУ №7: первые годы работал мастером производственного обучения, а впоследствии – преподавателем, окончив заочно исторический факультет ПГПИ имени Кирова (был самым старшим студентом на курсе).

«Михаил Иванович с супругой Фатиной Ивановной (Виноградовой - ред.) провели в браке долгие и счастливые 65 лет жизни. Оба в детстве пережили страшные дни блокады Ленинграда. Отец пережил сына лишь на несколько дней – поэта не стало 7 октября», - рассказали близкие.

Отпевание состоится 2 ноября, в среду, в 11:00 в храме пророка Илии в Выбутах. Отъезд автобуса из Пскова в 10:15 от Главпочтамта на Октябрьской площади. Похоронят М. И. Виноградова в Выбутах, рядом с могилой сына-поэта.