Менее 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

18 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 133 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смог 31 пациент, всего – 122 876. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 936 человек (+1).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –40932/7
- Великие Луки –18189/0
- Бежаницкий район –1605/0
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2248/1
- Дедовичский район –3078/0
- Дновский район –1018/1
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1064/0
- Локнянский район –1206/0
- Невельский район –5633/4
- Новоржевский район –1344/0
- Новосокольнический район –3303/0
- Опочецкий район –3834/1
- Островский район –6085/0
- Палкинский район –1264/0
- Печорский район –2958/0
- Плюсский район –1965/0
- Порховский район –4550/2
- Псковский район –9698/1
- Пустошкинский район –1577/0
- Пушкиногорский район –1791/0
- Пыталовский район –1922/1
- Себежский район –2991/0
- Стругокрасненский район –2115/0
- Усвятский район –746/0.