Общество

Менее 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

18 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 133 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смог 31 пациент, всего – 122 876. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 936 человек (+1).

Смотрите также Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: