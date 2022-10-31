Общество

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса

Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса, с начала пандемии инфекция в регионе унесла жизни 1936 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, за все время диагноз COVID-19 в Псковской области подтвердили 125 115 раз, избавиться от болезни смогли 122 845 пациентов.

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Ранее эксперт Роспотребнадзора заявляла, что иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант «цербер» и получит распространение в России, то мощного подъёма заболеваемости не будет.