Общество

Масштабные учения по гражданской обороне проходят в Псковской области

Масштабные учения по гражданской обороне проходят в Псковской области сегодня, 2 ноября. План мероприятия утвердил губернатор региона Михаил Ведерников. Он же обозначил основные задачи на совещании с руководящим составом и работниками органов управления гражданской обороной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Учения проводятся в рамках исполнения решений регионального оперативного штаба по усилению мер безопасности в соответствии с указом президента России № 757. Согласно документу, в Псковской области введен режим базовой готовности. «В условиях непростой военно-политической, международной обстановки нам необходимо принять все исчерпывающие меры для обеспечения безопасности наших жителей. Одно из важнейших условий для решения этой задачи - отработка взаимодействия всех уровней власти, ответственных ведомств в случае возникновения той или иной внештатной ситуации», - заметил Михаил Ведерников.

В ходе учений проведут проверку работоспособности системы гражданской обороны, готовности систем оповещения населения и состояние инфраструктуры защитных объектов.

Так, главам администраций муниципальных образований губернатор поручил оценить готовность органов местного самоуправления к оперативному информированию населения о местах выдачи средств индивидуальной защиты, а также ближайших укрытий, проверить готовность укрытий к приему населения, а также наличие материальных средств для их дооборудования, осуществить проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В населенных пунктах, не оснащенных такими средствами, проверить обеспеченность ответственных лиц эффективными средствами оповещения для подачи звуковых сигналов, привлечь транспортные средства экстренных оперативных служб с громкоговорителями.

Исполнительным органам Псковской области Михаил Ведерников поручил оценить достаточность спланированных сил и средств для выполнения мероприятий гражданской обороны, быть в готовности к принятию решений по поступившим вводным.

Главному управлению МЧС России по Псковской области необходимо организовать координацию действий федеральной и территориальной подсети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения для осуществления радиационно-химического и биологического наблюдения. Также ведомство должно организовать контроль выполняемых мероприятий по гражданской обороне исполнительными органами Псковской области и органами местного самоуправления, направление вводных для принятия решений руководителями гражданской обороны различных уровней.

«Наша общая задача - выявить проблемные вопросы, которые требуют незамедлительного решения как на областном, так и на муниципальном уровнях. Подчеркну, что учения нужно провести с максимальной ответственностью и на совесть. Вы хорошо знаете, что система гражданской обороны много лет не проходила серьезные испытания. Наша задача - понять слабые точки и в кратчайшие сроки принять необходимые меры для устранения недочетов», - заключил Михаил Ведерников.

В рамках учений по гражданской обороне уже проведена комплексная проверка готовности системы оповещения, чтобы отработать своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях. С 10.30 по местному времени подан сигнал «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей с последующим замещением эфира в 10.43 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудивизуальным сообщением.