Общество

Чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся проведут в Пскове

Чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов учебных заведений проведут в Пскове 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Соревнования начнутся в 12:00 на территории полигона Псковского агротехнического колледжа. В чемпионате примут участие команды от каждого образовательного учреждения, подавшего заявку.

Мероприятие проводят в рамках деятельности Российского Красного Креста по обучению школьников и студентов навыкам первой помощи.