Общество

Псковские студенты встретились с автором книги «Была деревня Красуха»

Студенты Псковского кооперативного техникума встретились с историком, соавтором повести «Была деревня Красуха», Валерием Яковлевым в рамках проекта «Без срока давности» 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский кооперативный техникум

Он рассказал о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны, о трагической судьбе деревни Красуха Порховского района и ее жителей, которые были заживо сожжены 27 ноября 1943 года.

Материалы о трагической судьбе деревни Красуха и ее жителей собрал за три года поисковый отряд Красных следопытов №7 Порховской средней школы №2. Они послужили основой для написания повести «Была деревня Красуха», ее авторы – Игорь Лагунин и Валерий Яковлев.

Студенты техникума во время встречи могли ознакомиться с письмами бывших жителей деревни Красуха, посмотреть фотографии погибших в огне жителей деревни. Часть собранных материалов поисковиками-школьниками о деревне Красуха размещены в экспозиции Псковского музея-заповедника, Порховского музея и музея оккупации, который открылся в Пскове 22 октября 2022 года.