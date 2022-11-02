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Общество

Люди в капюшонах

03.11.2022 10:22|ПсковКомментариев: 0

Многие люди не видят ничего зазорного в том, чтобы вечером или в выходные дни расслабиться при помощи алкоголя. Другие же предпочитают спиртному другие психоактивные вещества, не осознавая, что те способствуют разрушению организма и деградации личности. Особенно остро стоит проблема наркомании в подростковой среде, и никакие антинаркотические форумы, акции и беседы в школах не могут кардинально повлиять на ситуацию.

Почему люди начинают употреблять наркотики? Как определить зависимость и уговорить больного пойти к врачу? Какой должна быть профилактика? На эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей ответил заведующий диспансерно-поликлиническим наркологическим отделением филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс.

 

Фото с сайта Pixabay

Не наше, чуждое

- Год назад вы говорили, что в Псковской области зарегистрировано менее 600 наркозависимых пациентов. Сейчас эта цифра как-то изменилась?

- Она изменилась, но незначительно. Здесь можно говорить о том, что стало больше людей, реально принимающих наркотики, либо они стали чаще обращаться за помощью. Мы этого не знаем. В любом случае, количество людей, которые находятся под наблюдением, значительно меньше тех, кто употребляет наркотики.

- Пациенты приходят сами или их привозят принудительно родственники, правоохранительные органы?

- Гражданин может обратиться самостоятельно. Жизненные обстоятельства, долги и кредиты, общее тяжелое состояние - всё это в совокупности способствует алкоголизации и впоследствии приводит человека в наркологию, одного или вместе с близкими. Пациент может быть доставлен по Скорой помощи, которую вызвал сам, либо его близкие, соседи, сотрудники полиции. Иногда видно, что человеку тяжело, что он находится в неадекватном состоянии, и кто-то вызывает врачей.

Управление по контролю за оборотом наркотических средств доставляет на медицинское освидетельствование. Если мы устанавливаем, что человек употребил наркотик, его привлекают к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача по статье 6.9 КоАП РФ. Помимо штрафа, на гражданина могут возложить дополнительные обязанности по прохождению диагностических, профилактических мероприятий, в случае необходимости — пройти лечение, медицинскую и социальную реабилитацию. Но большая часть людей решение суда не исполняют.

- Видимо, люди просто боятся ходить к наркологу, так как клеймо «наркоман» еще хуже, чем «алкоголик».

Поход к наркологу должен быть ничем иным, как поход к участковому терапевту. Ну какая между нами разница? Почему к одному врачу мы легко идем и получаем больничный лист, а к другому нет? Хотя и у нас можно получить больничный лист. Поход к наркологу в нашем обществе - это не то, что ступенька, это стена. К алкоголикам все привыкли, это считай «святое дело». А наркоманы - это уже что-то не наше, чуждое. Хотя рассуждать, что одно более опасно, просто недопустимо.

Не боятся смерти

- Кто чаще всего становится наркоманом? Почему люди начинают употреблять наркотики?

- Это все те же категории, что и в случае с алкоголизмом. Но при употреблении наркотиков играет роль еще и любопытство, интерес — это повод испытать какие-то новые ощущения.

Может быть, это и результат нашей не совсем грамотной профилактики. Мы много говорим о наркотиках в молодежной, подростковой среде и, тем самым, вызываем любопытство, делаем социальную рекламу. Люди думают: оказывается, есть какие-то вещества, о которых мои товарищи говорят, а тут еще врач рассказал, не уточнив, что это будут за ощущения, но последствия грядут очень тяжелые. В подростковом возрасте нет страха смерти. Он думает, что только попробует, и на этом всё, больше не будет.

В 1990-х была хорошая книга «Подростковая наркология». Авторы уже тогда говорили об очень осторожном отношении к профилактической работе в подростковой среде, потому что она может провоцировать пробу наркотиков. Наша профилактика «для галочки» порой неуместна. Говорим о том, сколько проведено бесед в школах, а результата нет.

- Какими еще могут быть причины употребления наркотиков, помимо любопытства?

- Люди употребляют наркотики, как и любые активные вещества, по принципу «чтобы стало хорошо», либо «чтобы не было так плохо». Иногда это поиск каких-то новых ощущений, а порой всё в совокупности.

- Некоторые говорят о «лёгких» и «тяжелых» наркотиках, якобы, первые условно безопасны для организма.

- Я бы не стал делить на такие категории. Наркотические средства бывают с высокой наркогенностью и низкой — по силе действия на организм и силе последствий. К примеру, все синтетические вещества обладают очень высокой наркогенностью. Но важно понимать, что и натуральные средства тоже ведут к зависимости. И начнётся совершенно другая жизненная история. Все эти вещества вызывают тяжелую психическую зависимость после первого употребления. Человек слаб, противостоять следующей пробе он уже не может. И даже начинает как-то это дело оправдывать.

Все известные наркотики начинали свой путь как перспективное лекарство. И только спустя годы, когда появились результаты влияния этих медикаментов на организм, оказалось, что побочный эффект несоизмеримо больше, страшнее, чем терапевтическое действие веществ.

Не унижая достоинства

- Люди какого возраста чаще становятся наркозависимыми?

- Средний возраст наших пациентов - от 20 до 30 лет. Некоторые пациенты из зависимости к наркотикам перекочевывают в зависимость от алкоголя. Сначала они пробуют разные вещества, потом сочетают с употреблением алкоголя. А потом часто бывает переход из психостимуляторов, опиатов в алкогольную зависимость.

- Каковы первые признаки наркозависимости? На что обращать внимание? Особенно, родителям несовершеннолетних.

- На изменение поведения. Приём любых психоактивных средств изменяет эмоциональную сферу. Человек становится немножко необычным. Либо у него по неясным причинам слишком приподнятое настроение, или, наоборот, он сонливый, уединенный. Любое нарушение обычного поведения.

Нарушение режима сна и бодрствования, подозрительная работоспособность, активность - это повод встревожиться. Новый круг общения должен насторожить, если он странный, своеобразный — например, какие-то ребята в капюшонах, которых родители раньше не видели.

- Что делать близким, которые подозревают, что человек стал наркоманом? Как ему помочь?

- Разговаривать, не унижая собственного достоинства. Это же подозрение, поэтому говорить: «Я подозреваю тебя», - находить общие слова, не обидные для человека. Сделать поход к наркологу не чем-то из ряда выходящим, позорящим. «Я переживаю, может быть, зря. Но давай вместе сходим, давай поговорим, давай сдадим анализы». Это очень деликатная проблема.

- Как вы помогаете наркозависимым? Лечение эффективно?

- Существуют различные этапы в зависимости от состояния пациента. Поэтому есть несколько видов помощи. Неотложная требуется, когда человек находится в состоянии передозировки, либо отмены этих препаратов. И наша задача - спасти жизнь и не дать развиться тяжелым осложнениям. Второй вид - плановое лечение, направленное на сохранение трезвости.

Стационар требуется на очень коротком промежутке времени, когда нужно помочь человеку выйти из этого состояния комфортно, без нарушений сна, без переживаний. Как при простуде — зачем нужен постельный режим? У человека слабость, ему плохо, и не столько важно лекарство, сколько просто дать ему полежать. Так и здесь: больному нужно помочь комфортно дожить до момента, когда ему станет хорошо.

Очень важное значение при лечении зависимости играют реабилитационные центры - после того, когда медицинская помощь уже оказана. Нам всегда хочется передать пациента в чьи-то надёжные руки, где ему объяснят, как жить дальше. Безусловно, к нему опять подойдут дилеры, масса людей из его прошлой жизни. А нужны те, с кого можно взять пример, получить совет, поддержку. Важно помочь осмыслить свое отношение к себе, к близким к окружающим. Это очень непросто человеку, который находился в зависимости. Его нужно учить практикам новой жизни.

Залог здоровья — зрелая личность

- Как человеку понять, что он ставил зависим?

- Есть такое понятие как обсессивное влечение к алкоголю, когда человек постоянно думает об этом, это занимает в его сознании слишком много места. Он размышляет, как хорошо было на празднике, как здорово все танцевали, какое было хорошее настроение. И задумывается: а не вернутся ли ещё раз в это состояние, к этому празднику. Так же и с наркотиками - «а было же неплохо, и ничего страшного не произошло». Потом это переходит в компульсивное, безудержное влечение. Все проблемы отодвигаются на второй план, в том числе ехать на дачу, забрать ребёнка из садика. Как у Высоцкого: «Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно». Все иные проблемы становятся не так значимы, не так важны для человека, как наркотики.

Это свойство нашей психики, биологическое устройство организма, который не может противодействовать таким веществам. Существуют яды, например, синильная кислота, которые ты принял и умер, силой воли это не остановишь. А есть вещества, от которых сразу не умрёшь, но они сделают в организме всё иначе. И следующий прием сознание уже не будет контролировать.

- Как предотвратить зависимость?

- Во-первых, не употреблять вещества, которые её вызывают. Во-вторых, исключить провоцирующие факторы - доступность, свободное время для раздумий об этом. Если молодой человек занят учебой, мыслями о сдаче экзаменов, о поступлении в институт, о том, кем он станет, сколько будет зарабатывать, если есть социальные лифты, там просто негде поместиться «людям в капюшонах», которые предложат попробовать наркотики. Если есть избыток времени, человеку нечем заняться, негде работать после учёбы - здесь шансов начать употреблять наркотики значительно больше.

- Какой в таком случае должна быть правильная профилактика?

- Здесь вспомним сказку про козлёночка и копытце. Есть вещи, которые делать попросту нельзя. Мы знаем, что нельзя разбежаться и удариться головой в стену - тонкую ты можешь пробить, но не знаешь, насколько эта толстая. Можно попробовать вещество, но рассчитывать, что ты останешься таким же, как был, не стоит.

Прежде всего, речь идёт о воспитании. Дети должны доверять родителям, уважать их. Есть вещи, которые ребенок должен усвоить за счет авторитета старших, понимать, что делать нельзя, что можно, что обязан. Каждый должен быть ответственным перед своей семьей, детьми, работой, Родиной. Есть понятия, которые делают из нас личность. Чем ущербнее сформирована личность, тем больше у нее вероятность и потребность к каким-то веществом, которые немножечко ее будут менять. Залог наркологического здоровья - это зрелая, сформированная личность с системой отношений к себе, к окружающим, к государству.

Таким образом, профилактика должна заключаться в создании хорошей родительской и социальной среды. Да, это не делается послезавтра. Но должна быть хорошая, благоприятная социальная среда с приоритетами на развитие, спорт, культуру, творчество. Человек должен иметь возможность где-то себя реализовать и уверенность в том, что он нужен, что поступит в университет. А потом придёт на производство и получит хорошую работу с достойной заработной платой, достаточной для того, чтобы завести семью, растить детей, купить жилье. Вот это профилактика.

Важна и возможность кадрового роста, сейчас самостоятельно очень сложно куда-то пробиться. Уважение в трудовых коллективах — что-то давно забытое из советского времени. Помните, раньше были собрания трудовых коллективов, обсуждения. Сейчас же наоборот какие-то уничижительные слова появились, например, «офисный планктон» - изначально ничтожество. А человеку нужно быть понятым, оцененным по достоинству.

Где наши психологи, где реально действующие горячие линии? Возьмём горячую линию «Сообщи, где торгуют смертью». Почему эта акция проводится в течение нескольких недель? Почему бы не сделать ее постоянной? Она приносит результат, поэтому должна работать постоянно.

И не надо бороться с наркоманами, их нужно лечить. У нас есть служба, которая препятствует распространению наркотиков. И именно с этим нужно бороться, с распространением.

Беседовала Ульяна Ловыгина

Теги: #наркотики #профилактика #зависимость #наркозависимость #наркологический диспансер #нарколог
Источник: Псковская Лента Новостей
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