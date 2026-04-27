 
Общество

Дмитрия Брячака исключают из Молодежного парламента при областном Собрании

Дмитрий Брячак, который ранее вошел в Молодежный парламент при Псковском областном Собрании от партии «Справедливая Россия», вышел из парламента в связи со вступлением в КПРФ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«В связи с тем, что Брячак перешел в КПРФ, мы должны прекратить его членство в Молодежном парламенте», - сказал председатель комитета Алексей Севастьянов.

Он отметил, что «Справедливая Россия» уже направила кандидатуру на освободившиеся место.

Депутаты поддержали данное предложение. 

Напомним, Дмитрий Брячак получил партийный билет «Справедливой России» летом 2025 года. 

