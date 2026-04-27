Изменение режима тишины и «географический» вопрос поднял законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова провёл заседание накануне апрельской сессии и рассмотрел 20 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первый блок законопроектов касался изменений в связи с предстоящим переименованием регионального парламента в Законодательное Собрание Псковской области.

Далее Алексей Севастьянов представил законодательную инициативу об изменении режима тишины для баз отдыха и загородных объектов туриндустрии в высокий сезон.

«С 1 мая по 1 октября предлагается увеличить временной период проведения фестивалей, концертов под открытым небом, спортивных мероприятий и свадеб – с 21:00 до 23:00. Это даст возможность гражданам проводить время без жёстких ограничений, которые действуют в городе в вечернее время», – пояснил суть изменений автор законопроекта.

Министр экономического развития Андрей Михеев сообщил, что к обсуждению инициативы привлекались все объединения предпринимателей, замечаний не поступило. «Разумное ослабление временных рамок в высокий туристический сезон поддержит бизнес в непростое экономическое время, а для отдыхающих сделает посещение нашего региона более интересным», – поддержал нововведение руководитель профильного министерства.

Члены комитета одобрили законопроект.

Депутаты также рассмотрели вопрос о присоединении деревни Усвятские Нивы к посёлку Усвяты. С такой инициативой в Собрание обратились муниципальные депутаты, поскольку деревня фактически утратила признаки самостоятельного населённого пункта. Председатель собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко пояснил, что в Усвятских Нивах нет зарегистрированных жителей и имущества – деревня давно вошла в черту районного центра как улица Дачная.

Ещё один «географический» вопрос – упразднение деревни Слобода Порховского района. «Этой деревни не существует уже 40 лет, но буквально в пяти километрах от неё живёт и процветает другая деревня с таким же названием», – пояснил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Алексей Севастьянов отметил, что муниципальная реформа в регионе стала поводом для аудита наименований географических объектов – это поможет навести порядок в этой сфере.

Обе инициативы получили поддержку членов комитета.

Депутаты также заслушали краткое изложение 154-страничного отчёта уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. В 2025 году к правозащитнику поступило 571 обращение, из них 85% касались темы СВО. Общее число жалоб от жителей региона выросло незначительно. По мнению уполномоченного, законодательство в сфере восстановления нарушенных прав граждан работает достаточно эффективно. Ежегодный отчёт правозащитника депутаты заслушают на сессии.

В завершение депутаты рассмотрели предложенные правительством изменения в паспорт госпрограммы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Поправки связаны с увеличением финансирования конкурса проектов ТОС. Алексей Севастьянов напомнил, что губернатор Михаил Ведерников и фракция «Единая Россия» ставили задачу поддержать финансово порядка 70% конкурсных проектов. Поскольку от ТОС поступило рекордное количество заявок, регион предусмотрел дополнительное финансирование.