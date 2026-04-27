Изменение режима тишины и «географический» вопрос поднял законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова провёл заседание накануне апрельской сессии и рассмотрел 20 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Первый блок законопроектов касался изменений в связи с предстоящим переименованием регионального парламента в Законодательное Собрание Псковской области.

Далее Алексей Севастьянов представил законодательную инициативу об изменении режима тишины для баз отдыха и загородных объектов туриндустрии в высокий сезон.

«С 1 мая по 1 октября предлагается увеличить временной период проведения фестивалей, концертов под открытым небом, спортивных мероприятий и свадеб – с 21:00 до 23:00. Это даст возможность гражданам проводить время без жёстких ограничений, которые действуют в городе в вечернее время», – пояснил суть изменений автор законопроекта.

Министр экономического развития Андрей Михеев сообщил, что к обсуждению инициативы привлекались все объединения предпринимателей, замечаний не поступило. «Разумное ослабление временных рамок в высокий туристический сезон поддержит бизнес в непростое экономическое время, а для отдыхающих сделает посещение нашего региона более интересным», – поддержал нововведение руководитель профильного министерства.

Члены комитета одобрили законопроект.

Депутаты также рассмотрели вопрос о присоединении деревни Усвятские Нивы к посёлку Усвяты. С такой инициативой в Собрание обратились муниципальные депутаты, поскольку деревня фактически утратила признаки самостоятельного населённого пункта. Председатель собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко пояснил, что в Усвятских Нивах нет зарегистрированных жителей и имущества – деревня давно вошла в черту районного центра как улица Дачная.

Ещё один «географический» вопрос – упразднение деревни Слобода Порховского района. «Этой деревни не существует уже 40 лет, но буквально в пяти километрах от неё живёт и процветает другая деревня с таким же названием», – пояснил глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Алексей Севастьянов отметил, что муниципальная реформа в регионе стала поводом для аудита наименований географических объектов – это поможет навести порядок в этой сфере.

Обе инициативы получили поддержку членов комитета.

 

Депутаты также заслушали краткое изложение 154-страничного отчёта уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. В 2025 году к правозащитнику поступило 571 обращение, из них 85% касались темы СВО. Общее число жалоб от жителей региона выросло незначительно. По мнению уполномоченного, законодательство в сфере восстановления нарушенных прав граждан работает достаточно эффективно. Ежегодный отчёт правозащитника депутаты заслушают на сессии.

В завершение депутаты рассмотрели предложенные правительством изменения в паспорт госпрограммы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Поправки связаны с увеличением финансирования конкурса проектов ТОС. Алексей Севастьянов напомнил, что губернатор Михаил Ведерников и фракция «Единая Россия» ставили задачу поддержать финансово порядка 70% конкурсных проектов. Поскольку от ТОС поступило рекордное количество заявок, регион предусмотрел дополнительное финансирование.

Шахов Дмитрий Владимирович

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

