Общество

Почти 850 семей в Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребенка

В Псковской области 847 семей этом году получили единовременное пособие при рождении ребенка по линии ПФР. Общая сумма выплат составила более 16,8 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Единовременная выплата в размере 20 472 рубля 77 копеек на каждого ребенка назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату подтверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось.

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

С 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми передана пенсионному фонду из органов социальной защиты.