Общество

Ковшом по святому: почему под Себежем латвийцы уничтожили памятник, призывающий к миру

Санкции и запреты, порицание и ограничения… Следом за этим – попытка совершенно варварским способом вычеркнуть из истории страны все связи с русскими. О чём это мы? О Латвии, которая взялась сносить монументы, установленные в советские годы. В последние дни октября в Прибалтике, например, ликвидировали памятник, имеющий непосредственное отношение к Псковской области.

К границе Себежского района латвийцы пригнали тяжёлую технику. Экскаватор вырвал мемориальные плиты на «Кургане Дружбы». Те самые, на которых были выбиты просьбы партизан Великой Отечественной о мире и дружбе между народами. Потомки не оправдали чаяний героев. Что и почему произошло? Ответит ли на эти действия Россия? Узнал «МК в Пскове».