Общество

Школьников Псковской области приглашают на Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен»

Учеников 8-11 классов школ Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по истории «Диалог времен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2022 году он посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра I. Три победителя суперфинала получат денежные награды и разделят общий призовой фонд — 500 тысяч рублей. Задания первого тура можно выполнить до 26 декабря.

Интеллектуальное соревнование будет проходить в три этапа в онлайн-формате, участие бесплатное. Конкурсные задания посвящены периоду правления Петра Великого. Победители конкурса будут награждены денежными призами: за I место - 250 тысяч рублей, II место - 150 тысяч рублей и III место - 100 тысяч рублей.

В первом отборочном туре школьникам, желающим проверить свои знания, до 26 декабря необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и самостоятельно ответить на 50 тестовых вопросов, которые распределены по пяти уровням сложности. На выполнение дается 90 минут. Для второго этапа, который продлится до 5 февраля, подготовлены 10 заданий с открытыми ответами - на всю работу дается три часа, будут учитываться количество и полнота правильных ответов.

Заключительное испытание «станет самым интересным»: еще перед суперфиналом участники начнут выполнять творческое задание - на домашний проект им дадут 7 дней. В первый день суперфинала пройдет викторина: ребята устно ответят на вопросы, посвященные теме конкурса - петровской эпохе. Пятерка лучших получит возможность презентовать жюри свои творческие проекты. Результаты будут объявлены 5 марта 2023 года, общие итоги опубликуют на сайте конкурса.

«В 2022 году Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра I, и к этой знаменательной дате мы решили открыть наш новый образовательный проект для школьников - всероссийский конкурс „Диалог времен“. Уже около десяти лет мы проводим интеллектуальные конкурсы, в которых принимают участие молодые люди со всей страны. Цель нашего нового проекта - заинтересовать школьников в изучении истории России, поощрить тех, кто проявляет особые знания предмета и подает пример своим сверстникам», - комментирует одна из организаторов Екатерина Артемьева.