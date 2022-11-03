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Кардиолог назвал возможные причины внезапной смерти во сне

Вызвать внезапную смерть во сне может нарушение сердечного ритма. По словам врача-кардиолога, это одна из наиболее часто встречающихся причин. Также причиной смерти во сне может стать тромбоз легочной артерии.

Еще одна причина, вызывающая смерть во сне, это инсульт или остановка дыхательных движений, приводят слова кардиолога Андрей Кондрахин RuNews24.

Это причины, возникающие из-за болезней человека. Однако есть и другие факторы, например, отравление этиловым спиртом, отравление определенными препаратами, передозировка снотворного.

Для того, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной смерти, когда человек спит, кардиолог рекомендует проходить регулярное медобследование, а также соблюдать рекомендации врачей после любых травм и операций.