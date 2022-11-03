Общество

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. руб. мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ. Соответствующий указ подписан 2 октября.

Выплату, согласно указу, получат военнослужащие ВС РФ, кроме тех, кто «замещает воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ».

Правительству РФ поручено определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, установленной настоящим указом, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа.