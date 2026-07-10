Ольга Евстигнеева перечислила меры поддержки семей в Псковской области

В Псковской области действует большой спектр мер поддержки для родителей – от студентов до многодетных. О том, какие выплаты можно получить уже сейчас, и какие изменения планируются в 2026 году, рассказала министр социальной защиты Псковская области Ольга Евстигнеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Беременные студентки, как очницы, так и заочницы, теперь получают 100 тысяч рублей при постановке на учет. Пересчитаны и декретные выплаты для учащихся: если раньше это были «буквально копейки», то теперь сумма варьируется от 30 до 150 тысяч рублей.

Отдельный пакет из четырех мер разработан для молодых женщин до 25 лет включительно. Он не зависит от критериев нуждаемости и доступен всем. В него входят: единовременная выплата при рождении ребенка (100 тысяч рублей), ежемесячная компенсационная выплата до полутора лет, освобождение от транспортного налога и до 300 тысяч рублей на погашение ипотеки. «Это прекрасная возможность сейчас думать о том, чтобы рожать первого ребенка и не бояться идти за вторым, третьим и четвертым», – отметила Ольга Евстигнеева.

Министр подчеркнула, что Псковская область меры поддержки вводит ежегодно. Так, с 1 июля 2026 года вдвое увеличен сертификат новорожденного – с 5 до 10 тысяч рублей.

Многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Удостоверение многодетной семьи выдается бессрочно, а пользоваться положенными льготами можно до достижения ребенком 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). При этом многодетным семьям открывается доступ к более чем 20 видам поддержки. Основные меры: первоочередное право приема детей в сады и школы, 30% компенсация за ЖКУ, бесплатное питание и проезд, ежегодная индексация регионального маткапитала, который на сегодня составляет более 116 тысяч рублей. А к 1 сентября, по решению губернатора Михаила Ведерникова, сумма на покупку школьной и физкультурной формы вырастет с 3 260 до 5 000 рублей на каждого ребенка.

Ольга Евстигнеева добавила, что с 2026 года многодетные семьи, стоящие на учете как нуждающиеся в жилье, смогут вместо земельного участка получить компенсацию в 200 тысяч рублей. «Эту меру поддержки на протяжении нескольких лет предлагали сами многодетные семьи. Наконец-то мы ее приняли», – пояснила министр.

Помимо региональных выплат, сохраняются и федеральные: материнский капитал на первенца, выплата 600 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей, а также налоговый вычет, позволяющий родителям с двумя детьми уменьшить ставку НДФЛ с 13% до 6% (при доходе до полутора прожиточных минимумов).