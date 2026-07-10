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Игорь Иванов поздравил работников почты в рамках торжественного мероприятия

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил сотрудников «Почты России» с профессиональным праздником в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню российской почты, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Сегодня "Почта России" — одна из важных артерий, обеспечивающих связь с самыми отдаленными уголками нашей страны. Псковская земля — не исключение. И у нас почта выполняет множество функций, в том числе и социальных. Кроме того, вы являетесь частью большой и дружной профсоюзной семьи, знаете о работе профсоюза не понаслышке, являясь одной из самых активных профсоюзных организаций. Поздравляю вас с праздником и хочу пожелать вам мира, здоровья, трудовых успехов и продолжения работы на благо жителей нашей с вами области», — отметил в поздравлении Игорь Иванов.

Также Игорь Иванов наградил в рамках мероприятия почетной грамотой Псковского областного совета профсоюзов директора УФПС Псковской области АО «Почта России» Нину Эберман.

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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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