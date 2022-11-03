Общество

Великолукские власти поздравили горожан с Днём народного единства

С Днём народного единства жителей Великих Лук поздравили глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев.

«Этот государственный праздник имеет глубокий исторический и нравственный смысл, прочную духовную основу. Он не просто напоминает о героических страницах российской истории – этот день стал символом главных ценностей нашего народа: патриотизма, национального согласия и сплочённости во имя решения общих целей и задач», - отметили Николай Козловский и Андрей Беляев.

По их мнению, именно единство и безграничная любовь к Родине помогали предкам защищать свою страну и побеждать врагов, совершать трудовые подвиги на благо Отечества.

«Уважаемые великолучане! Мы, жители города воинской славы, всегда были сильны духом, стойкостью и любовью к Родине. Пусть сплочённость и память о подвигах предков позволят нам преодолеть все трудности, внести вклад в развитие нашего города, укрепление силы и могущества великого Российского государства! Примите пожелания крепкого здоровья, успехов, благополучия и согласия в семьях, добра и мира!» - обратились к горожанам представители власти.