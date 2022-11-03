Общество

Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

21 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 204 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 18 пациентов, всего – 122 960. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 937 человек.

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков - 40948/6

Великие Луки - 18197/1

Бежаницкий район - 1607/0

Великолукский район - 2843/0

Гдовский район - 2250/2

Дедовичский район - 3080/0

Дновский район - 1019/0

Красногородский район - 1128/0

Куньинский район - 1065/0

Локнянский район - 1207/0

Невельский район - 5634/1

Новоржевский район - 1348/1

Новосокольнический район - 3305/1

Опочецкий район - 3834/0

Островский район - 6085/0

Палкинский район - 1267/1

Печорский район - 2971/4

Плюсский район - 1972/3

Порховский район - 4551/0

Псковский район - 9698/0

Пустошкинский район - 1578/0

Пушкиногорский район - 1793/1

Пыталовский район - 1922/0

Себежский район - 2992/0

Стругокрасненский район - 2118/0

Усвятский район - 746/0.