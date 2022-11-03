Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

21 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 204 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 18 пациентов, всего – 122 960. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 937 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков - 40948/6
Великие Луки - 18197/1
Бежаницкий район - 1607/0
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2250/2
Дедовичский район - 3080/0
Дновский район - 1019/0
Красногородский район - 1128/0
Куньинский район - 1065/0
Локнянский район - 1207/0
Невельский район - 5634/1
Новоржевский район - 1348/1
Новосокольнический район - 3305/1
Опочецкий район - 3834/0
Островский район - 6085/0
Палкинский район - 1267/1
Печорский район - 2971/4
Плюсский район - 1972/3
Порховский район - 4551/0
Псковский район - 9698/0
Пустошкинский район - 1578/0
Пушкиногорский район - 1793/1
Пыталовский район - 1922/0
Себежский район - 2992/0
Стругокрасненский район - 2118/0
Усвятский район - 746/0.