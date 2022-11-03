Общество

Почти 400 млн рублей направят на строительство школы в Гдовском районе

Администрация Гдовского района ищет подрядчика для строительства здания школы в посёлке Смуравьево-2. Об этом говорится в документах в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит завершить разработку проектно-сметной документации и разработать рабочую документацию в объёме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ «под ключ».

После предусматривается выполнение следующих работ:

снос существующего здания, подготовка территории,

строительство здания школы «под ключ»,

строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения,

строительство наружных сетей теплоснабжения,

строительство наружных сетей электроснабжения в т. ч. освещение территории,

устройство ограждения территории,

частичное устройство покрытий из тротуарной плитки.

Начальная цена контракта - 383 870 000 рублей. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 11 ноября.