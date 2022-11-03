Общество

Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства

Торжественное шествие состоялось в Великих Луках сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: А. Воробьёв

В мероприятии приняли участие представители городской власти, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы, трудовые коллективы предприятий и организаций города, работники сфер образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, представители общественных организаций, партий и объединений.

Во главе колоны вместе с руководством города шли почётные граждане Великих Лук – именитые горожане, внёсшие весомый вклад в развитие грода. Торжественную атмосферу создавал духовой оркестр, который двигался впереди шествия, а также многочисленные шарики, флаги и флажки. Колона великолучан прошествовала от улицы Зверева до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг «Мы вместе».

Мероприятие открылось тематическими музыкальными номерами «Наш дом – Россия», «Мы – единая сила», «Россия – ты в сердцах навечно» в исполнении городских творческих коллективов.

После музыкального вступления для приветствия и поздравления с государственным праздником – Днём народного единства – на сцену поднялись первый заместитель главы Великих Лук Светлана Степанова, глава городской администрации Андрей Беляев, депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, почётные граждане Великих Лук и представители молодого поколения великолучан – юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.

Первый заместитель главы города Светлана Степанова поздравила горожан с Днём народного единства от имени главы Великих Лук Николая Козловского.

«В этот день мы говорим об уроках российской истории, героических победах и свершениях наших предков, которые всегда будут служить нам примером величайшего патриотизма, сплочённости и преданности Родине. Именно в единстве – главная и самая мощная сила нашего народа. Объединяясь ради единой великой цели, жители Российского государства побеждали врагов и отстаивали независимость Отчизны, совершали трудовые подвиги на благо Отечества. Сплочённость и любовь к своему городу помогали нашим старшим поколениям доблестно сражаться за Великие Луки на протяжении всей истории и добросовестно трудиться во имя процветания города. Продолжая славные традиции предков, сегодня мы с вами решаем задачи по дальнейшему развитию города Великие Луки и всего нашего государства. В единстве со всем народом мы сегодня поддерживаем Вооружённые Силы России, мобилизованных бойцов и добровольцев», – сказала Светлана Степанова.

Она выразила уверенность, что такая общая поддержка будет весомым вкладом в грядущую победу, а сплочённость и единство народа всегда будут основой для могущества и величия России.

«Наша сила – в единстве! Пока мы едины – мы непобедимы», – такими словами завершила своё выступление Светлана Степанова.

Слова поздравлений от Епископа Великолукского и Невельского Сергия передал протоиерей Сергий Матвеев.

«Сегодня мы вместе празднуем День народного единства и прославляем пречистый образ Божией Матери Казанской, с которым в 1612 году ополченцы под руководством Минина и Пожарского освобождали нашу столицу – град Москву. Мы говорим о нашей российской государственности, о её основах, вспоминаем уроки отечественной истории и с верой смотрим в будущее России», - отметил в начале речи Сергий Матвеев.

Он подчеркнул, что у этой уверенности в великом будущем России есть прочная основа – это единство народа многонациональной, многоконфессиональной страны. «И это не громкие слова и не политический лозунг, - это реальность, в которой мы живём, это то, что невозможно отнять у нашего народа», - сказал протоиерей Сергий и пожелал всем бойцам, которые сегодня борются за будущее России, быть сильными духом и вернуться домой с победой.

«Пускай Господь хранит наш град, Псковскую землю и богохранимую страну Российскую!», – сказал Сергий Матвеев и пожелал всем доброго здоровья и помощи божией в благих делах.

Далее к собравшимся великолучанам обратились представители молодого поколения горожан: юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.

Выступавший первым Сергей Меер отметил, что День народного единства является символом беззаветной преданности десятков поколений идеалам, вере и культуре народов России, сплочённости и труде, и в битвах.

По сложившейся традиции после торжественной части в честь Дня народного единства состоялось возложение цветов к памятной стеле «Великие Луки – город воинской славы», а затем торжества продолжились музыкальной программой, подготовленной творческими коллективами города. Со сцены прозвучало много песен, посвящённых России и городу воинской славы Великие Луки.

В торжественных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства, приняли участие порядка четырёх с половиной тысяч великолучан.