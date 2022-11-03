Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства

Торжественное шествие состоялось в Великих Луках сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: А. Воробьёв
В мероприятии приняли участие представители городской власти, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы, трудовые коллективы предприятий и организаций города, работники сфер образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, представители общественных организаций, партий и объединений.
Во главе колоны вместе с руководством города шли почётные граждане Великих Лук – именитые горожане, внёсшие весомый вклад в развитие грода. Торжественную атмосферу создавал духовой оркестр, который двигался впереди шествия, а также многочисленные шарики, флаги и флажки. Колона великолучан прошествовала от улицы Зверева до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг «Мы вместе».
Мероприятие открылось тематическими музыкальными номерами «Наш дом – Россия», «Мы – единая сила», «Россия – ты в сердцах навечно» в исполнении городских творческих коллективов.
После музыкального вступления для приветствия и поздравления с государственным праздником – Днём народного единства – на сцену поднялись первый заместитель главы Великих Лук Светлана Степанова, глава городской администрации Андрей Беляев, депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, почётные граждане Великих Лук и представители молодого поколения великолучан – юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.
Первый заместитель главы города Светлана Степанова поздравила горожан с Днём народного единства от имени главы Великих Лук Николая Козловского.
Она выразила уверенность, что такая общая поддержка будет весомым вкладом в грядущую победу, а сплочённость и единство народа всегда будут основой для могущества и величия России.
«Наша сила – в единстве! Пока мы едины – мы непобедимы», – такими словами завершила своё выступление Светлана Степанова.
Слова поздравлений от Епископа Великолукского и Невельского Сергия передал протоиерей Сергий Матвеев.
Он подчеркнул, что у этой уверенности в великом будущем России есть прочная основа – это единство народа многонациональной, многоконфессиональной страны. «И это не громкие слова и не политический лозунг, - это реальность, в которой мы живём, это то, что невозможно отнять у нашего народа», - сказал протоиерей Сергий и пожелал всем бойцам, которые сегодня борются за будущее России, быть сильными духом и вернуться домой с победой.
«Пускай Господь хранит наш град, Псковскую землю и богохранимую страну Российскую!», – сказал Сергий Матвеев и пожелал всем доброго здоровья и помощи божией в благих делах.
Далее к собравшимся великолучанам обратились представители молодого поколения горожан: юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.
Выступавший первым Сергей Меер отметил, что День народного единства является символом беззаветной преданности десятков поколений идеалам, вере и культуре народов России, сплочённости и труде, и в битвах.
По сложившейся традиции после торжественной части в честь Дня народного единства состоялось возложение цветов к памятной стеле «Великие Луки – город воинской славы», а затем торжества продолжились музыкальной программой, подготовленной творческими коллективами города. Со сцены прозвучало много песен, посвящённых России и городу воинской славы Великие Луки.
В торжественных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства, приняли участие порядка четырёх с половиной тысяч великолучан.