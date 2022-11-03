Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуговые центры для взрослых
«Истфакт»: оккупация Пскова
новогодние корпоративы
Топ клиник Пскова
в роли ведущих ENERGY
Geely выгоднее на 690 000 рублей
показания электросчетчиков
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
Опасность онлайн-мошенников для детей
Электронная транспортная накладная
Защита от грабителей
Голливуд вернулся
Денис Иванов о главе города
 
 
 
ещё Общество 03.11.2022 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 04.11.2022 21:460 Владимир Кузь: Объединившись, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые мечты 04.11.2022 21:410 Почти 400 млн рублей направят на строительство школы в Гдовском районе 04.11.2022 21:220 Дополнительный приём заявок на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области 04.11.2022 21:031 Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства 04.11.2022 20:590 Президент назначил нового судью в Пскове
 
 
 
Самое популярное 03.11.2022 11:064 Бориса Елкина избрали главой Пскова 02.11.2022 12:020 Уголовное дело возбудили по факту стрельбы по городскому автобусу в Пскове 01.11.2022 15:124 Врачи четыре часа не могли удалить пациентке аппендикс в Опочке 02.11.2022 07:180 Водителей хотят штрафовать за езду зимой на летней резине 01.11.2022 07:180 В России стартовал осенний призыв срочников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства

04.11.2022 21:03|ПсковКомментариев: 1

Торжественное шествие состоялось в Великих Луках сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото здесь и далее: А. Воробьёв

В мероприятии приняли участие представители городской власти, депутаты Псковского областного Собрания и Великолукской городской Думы, трудовые коллективы предприятий и организаций города, работники сфер образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, представители общественных организаций, партий и объединений.

Во главе колоны вместе с руководством города шли почётные граждане Великих Лук – именитые горожане, внёсшие весомый вклад в развитие грода. Торжественную атмосферу создавал духовой оркестр, который двигался впереди шествия, а также многочисленные шарики, флаги и флажки. Колона великолучан прошествовала от улицы Зверева до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг «Мы вместе».

Мероприятие открылось тематическими музыкальными номерами «Наш дом – Россия», «Мы – единая сила», «Россия – ты в сердцах навечно» в исполнении городских творческих коллективов.

После музыкального вступления для приветствия и поздравления с государственным праздником – Днём народного единства – на сцену поднялись первый заместитель главы Великих Лук Светлана Степанова, глава городской администрации Андрей Беляев, депутаты Псковского областного Собрания Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, почётные граждане Великих Лук и представители молодого поколения великолучан – юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.

Первый заместитель главы города Светлана Степанова поздравила горожан с Днём народного единства от имени главы Великих Лук Николая Козловского.

«В этот день мы говорим об уроках российской истории, героических победах и свершениях наших предков, которые всегда будут служить нам примером величайшего патриотизма, сплочённости и преданности Родине. Именно в единстве – главная и самая мощная сила нашего народа. Объединяясь ради единой великой цели, жители Российского государства побеждали врагов и отстаивали независимость Отчизны, совершали трудовые подвиги на благо Отечества. Сплочённость и любовь к своему городу помогали нашим старшим поколениям доблестно сражаться за Великие Луки на протяжении всей истории и добросовестно трудиться во имя процветания города. Продолжая славные традиции предков, сегодня мы с вами решаем задачи по дальнейшему развитию города Великие Луки и всего нашего государства. В единстве со всем народом мы сегодня поддерживаем Вооружённые Силы России, мобилизованных бойцов и добровольцев», – сказала Светлана Степанова.

Она выразила уверенность, что такая общая поддержка будет весомым вкладом в грядущую победу, а сплочённость и единство народа всегда будут основой для могущества и величия России.

«Наша сила – в единстве! Пока мы едины – мы непобедимы», – такими словами завершила своё выступление Светлана Степанова.
Слова поздравлений от Епископа Великолукского и Невельского Сергия передал протоиерей Сергий Матвеев.

«Сегодня мы вместе празднуем День народного единства и прославляем пречистый образ Божией Матери Казанской, с которым в 1612 году ополченцы под руководством Минина и Пожарского освобождали нашу столицу – град Москву. Мы говорим о нашей российской государственности, о её основах, вспоминаем уроки отечественной истории и с верой смотрим в будущее России», - отметил в начале речи Сергий Матвеев.

Он подчеркнул, что у этой уверенности в великом будущем России есть прочная основа – это единство народа многонациональной, многоконфессиональной страны. «И это не громкие слова и не политический лозунг, - это реальность, в которой мы живём, это то, что невозможно отнять у нашего народа», - сказал протоиерей Сергий и пожелал всем бойцам, которые сегодня борются за будущее России, быть сильными духом и вернуться домой с победой.

«Пускай Господь хранит наш град, Псковскую землю и богохранимую страну Российскую!», – сказал Сергий Матвеев и пожелал всем доброго здоровья и помощи божией в благих делах.

Далее к собравшимся великолучанам обратились представители молодого поколения горожан: юнармейцы Анастасия Егорова и Сергей Меер.

Выступавший первым Сергей Меер отметил, что День народного единства является символом беззаветной преданности десятков поколений идеалам, вере и культуре народов России, сплочённости и труде, и в битвах. 

По сложившейся традиции после торжественной части в честь Дня народного единства состоялось возложение цветов к памятной стеле «Великие Луки – город воинской славы», а затем торжества продолжились музыкальной программой, подготовленной творческими коллективами города. Со сцены прозвучало много песен, посвящённых России и городу воинской славы Великие Луки.

В торжественных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства, приняли участие порядка четырёх с половиной тысяч великолучан.

Теги: #великие луки #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 321 человек
04.11.2022, 22:000 «Ночь искусств» впервые провели в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 04.11.2022, 21:460 Владимир Кузь: Объединившись, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые мечты 04.11.2022, 21:410 Почти 400 млн рублей направят на строительство школы в Гдовском районе 04.11.2022, 21:310 «Ночь искусств» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
04.11.2022, 21:220 Дополнительный приём заявок на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области 04.11.2022, 21:031 Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства 04.11.2022, 20:590 Президент назначил нового судью в Пскове 04.11.2022, 20:550 Службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию
04.11.2022, 20:440 Мультфильм о попытке Пушкина поцеловать русалку выпустит «Михайловское» 04.11.2022, 20:310 В систему военной ипотеки внесли изменения 04.11.2022, 20:190 Псковский музей-заповедник сообщает об изменении графика работы главного здания 04.11.2022, 20:000 Наталья Федорова: В Псковском районе люди разных национальностей живут как добрые соседи
04.11.2022, 19:410 Стала известна программа фестиваля «Пушкин и...» 04.11.2022, 19:370 «Ночь искусств» проходит в Пскове. ФОТО 04.11.2022, 19:220 Александр Козловский передал военным разведчикам высокотехнологичное оборудование 04.11.2022, 19:191 Возраст пребывания на госслужбе в России увеличили до 70 лет
04.11.2022, 19:030 Жительница Печор написала этнографический диктант на 100 баллов 04.11.2022, 18:440 Великолукские власти поздравили горожан с Днём народного единства 04.11.2022, 18:250 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское». ВИДЕО 04.11.2022, 18:060 Игровые автоматы на тему пушкинских сказок представят в «Михайловском»
04.11.2022, 17:480 Виктор Остренко: Каждый народ значим для истории, культуры и будущего РФ 04.11.2022, 17:291 Готовым к переезду псковичам предлагают устроиться на работу в другой город 04.11.2022, 17:100 Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района 04.11.2022, 16:570 Автомобильный бренд Infiniti уходит из России
04.11.2022, 16:390 Светлана Мельникова: Этнография формирует в человеке понимание, что он - россиянин 04.11.2022, 16:200 План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек 04.11.2022, 16:021 Псковский доктор культурологии объяснил значимость единства для народа 04.11.2022, 15:450 Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
04.11.2022, 15:280 Российских добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими льготами 04.11.2022, 15:230 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома. ВИДЕО 04.11.2022, 15:040 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин и…»: Это новая страница в деятельности музея 04.11.2022, 14:480 Псковский омбудсмен привёз в воинскую часть шахматы для мобилизованных
04.11.2022, 14:310 В рубель: Ставка преткновения, валдайские прогнозы и скрип индексов биржи 04.11.2022, 14:120 Александр Борисов: В единстве — наша сила 04.11.2022, 13:550 Музейную почту «Михайловского» снабдят настоящим штемпелем 04.11.2022, 13:410 Семьи мобилизованных получат подарки в честь Дня народного единства
04.11.2022, 13:270 Пропавшую в 2008 году женщину продолжают искать в Дедовичах 04.11.2022, 13:200 Более полумиллиона человек посетили «Михайловское» с начала года 04.11.2022, 13:120 Родители младшеклассников стали чаще отслеживать их активность в соцсетях — опрос 04.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем
04.11.2022, 12:540 Борис Елкин: Мы разные, но мы едины! 04.11.2022, 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках 04.11.2022, 12:220 Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование 04.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
04.11.2022, 11:590 Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области 5 ноября 04.11.2022, 11:520 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское» 04.11.2022, 11:470 Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни 04.11.2022, 11:360 Женский акцент: Елена армянская
04.11.2022, 11:180 Псковича задержали по подозрению в краже продуктов на 2 000 рублей 04.11.2022, 11:000 Каждая четвёртая сделка с недвижимостью в СЗФО проходит без кредитов – Сбер 04.11.2022, 10:500 Михаил Ведерников: Вместе мы решим любые задачи во имя процветания России 04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове
04.11.2022, 10:270 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома 04.11.2022, 10:160 Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября 04.11.2022, 10:020 «Большой этнографический диктант» пройдёт в Музее истории города Печоры 04.11.2022, 09:490 Александр Котов: Способность сплотиться, выстоять и победить не раз помогала нам во времена испытаний
04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках 04.11.2022, 09:260 Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских экспонирует «Михайловское» 04.11.2022, 09:160 День народного единства отмечают в России 4 ноября 04.11.2022, 09:000 Сбер опубликовал режим работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября
03.11.2022, 23:040 Почти 600 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников 03.11.2022, 22:278 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября 03.11.2022, 22:210 Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным 03.11.2022, 22:200 Псковские курсанты собрались на торжественное построение в преддверии 4 ноября
03.11.2022, 22:021 Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий 03.11.2022, 21:530 Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры 03.11.2022, 21:391 Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию 03.11.2022, 21:210 Почти 850 семей в Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребенка
03.11.2022, 21:163 Губернатор поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова 03.11.2022, 21:050 Общественный совет при псковском УФСИН подвел итоги работы за 9 месяцев  03.11.2022, 20:470 Выставка «Всеволодов Свет» открылась в Пскове 03.11.2022, 20:390 Кандидат исторических наук проведёт Александро-Невские беседы в Пскове
03.11.2022, 20:240 Псковская область вошла в число регионов-победителей в Хакатоне-2022 03.11.2022, 20:012 Кардиолог назвал возможные причины внезапной смерти во сне 03.11.2022, 19:572 Половина россиян не имеет возможности взять ипотеку 03.11.2022, 19:470 Школьников Псковской области приглашают на Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru