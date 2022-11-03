Общество

Службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью», её слова приводит ТАСС.

Как добавила сенатор, периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. Она поясняла, что при определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.