Общество

Владимир Кузь: Объединившись, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые мечты

С Днём народного единства жителей Псковского и Гдовского районов поздравил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«В этот праздник мы обращаемся к славной истории нашего Отечества, когда чувство патриотизма сплотило народ в борьбе за независимость и свободу государства, стало примером беззаветной преданности Родине на все времена», - написал Владимир Кузь на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его мнению, сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет любовь к Отчизне, ответственность за её настоящее и будущее: «Мы гордимся нашей богатейшей историей и духовными традициями. Вместе мы строим могучую страну. Каждый своим плодотворным, созидательным трудом вносит посильный вклад в её благополучие и процветание. Не сомневаюсь, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и вызовы времени, реализовать любые амбициозные проекты, воплотить в жизнь самые смелые мечты».

Депутат напомнил, что в День народного единства партия «Единая Россия» проводит Всероссийскую акцию «Россия – единая семья».

Смотрите также Семьи мобилизованных получат подарки в честь Дня народного единства

«Акция позволит семьям военнослужащих из всех регионов России почувствовать себя членами одной единой семьи – России. Региональные отделения, депутаты и волонтёры соберут подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов», - рассказал Владимир Кузь.

Он пожелал жителям Псковского и Гдовского районов крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых дел на благо Псковской области и всей России.