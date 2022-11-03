Общество

Новый флюорограф поступил в Невельскую межрайонную больницу

Новый современный флюорограф получила Невельская межрайонная больница. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как напомнили в комитете, программа рассчитана на пять лет, до 2025 года включительно. В нее включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Источниками финансирования программы являются средства из федерального и регионального бюджетов.