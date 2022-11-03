Общество

Студенты Псковского политехнического колледжа посмотрели фильм о вреде наркотиков

Свыше 90 первокурсников Псковского политехнического колледжа девяноста человек участвовали в профилактическом кинолектории, организованном сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

После просмотре фильма «Все хорошие люди» студенты приняли участие в дискуссии, в ходе которой они вместе с сотрудниками ведомства обсудили многие актуальные вопросы.

«Ребята пришли к выводу, что всё зависит от личной позиции каждого человека. Если у него уже сформировано аргументированное отрицательное отношение к употреблению наркотиков, то никакие "доброжелатели" и уговоры не смогут заставить его переступить опасную черту. Скорее всего, у такого человека вообще не будет друзей, имеющих отношение к наркопотреблению», - рассказали в пресс-службе.

На площадке «Юридическая ответственность» студенты узнали, каким образом с точки зрения законодательства преследуются действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и какая ответственность ждет гражданина за употребление наркотиков.

Организаторы встречи нацелили собравшихся представителей псковского студенчества на необходимость принятия единственно верного решения – категорического отказа от наркопотребления и какого-либо участия в распространении наркотических средств, добавили в ведомстве.