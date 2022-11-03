Менее 20 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

15 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 219 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Выздоровели за сутки в Псковской области 50 пациентов, всего – 123 010. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 938 человек (+1).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –40953/5
- Великие Луки –18199/2
- Бежаницкий район –1607/0
- Великолукский район –2844/1
- Гдовский район –2250/0
- Дедовичский район –3081/1
- Дновский район –1019/0
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1065/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5634/0
- Новоржевский район –1348/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6090/5
- Палкинский район –1267/0
- Печорский район –2971/0
- Плюсский район –1972/0
- Порховский район –4551/0
- Псковский район –9698/0
- Пустошкинский район –1579/1
- Пушкиногорский район –1793/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2992/0
- Стругокрасненский район –2118/0
- Усвятский район –746/0