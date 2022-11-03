Общество

Менее 20 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

15 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 219 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Выздоровели за сутки в Псковской области 50 пациентов, всего – 123 010. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 938 человек (+1).

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: