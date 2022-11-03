Псковичам напомнили порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

За последнее время на территории Псковской области при проведении земельных и посадочных работ отмечены факты обнаружения артиллерийских снарядов, минометных мин и других боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках многоквартирных домов, в частном секторе, в учреждениях или местах массового пребывания людей.
При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте, нужно обратиться к пассажирам, находящимся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.
Если подозрительный предмет замечен на лестничной клетке подъезда жилого дома, то нужно опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – без промедления необходимо проинформиовать полицию.
При обнаружении подозрительного объекта в учреждении, следует сразу же обратиться в его администрацию, либо к дежурному.
В ведомстве напомнили алгоритм действий граждан при обнаружении объектов, вызывающих подозрение:
Детям необходимо объяснить, что любой предмет, найденный на улице, в лесу, на берегу водоема, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека.
«Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки. И помните о главном – не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!» - резюмировали в ведомстве.