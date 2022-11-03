Общество

Псковские школьники познакомились с биоразнообразием Полистовского заповедника

Псковские школьники познакомились с биоразнообразием Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Ребята побывали на тропе «Дорогою бобра» и экологическом уроке в классе под открытым небом «Полистовье на ладони» в деревне Гоголево.

«Новая экологическая площадка, рядом с гостевым домом, позволяет заповеднику принимать более многочисленные группы. В то время, как одна часть ребят из Псковского технического лицея находилась на экологической тропе, вторая - изучала климат Земли и леса Полистовья в эко-классе, а затем играла в настольные игры о биоразнообразии Полистовского заповедника. Затем группы поменялись местами», - рассказали в заповеднике.

В заповеднике продолжают развивать образовательную экологическую площадку, наполняя ее новыми стендами. Часть стендов сделают из местных природных материалов, что позволит еще подробнее изучить полистовскую растительность.