Общество

Октябрьская погода вернется в центр Европейской России

Холодный антициклон, на несколько дней погрузивший центральные области Европейской России в зиму, в воскресенье покинет регион, и в атмосфере над Русской равниной постепенно восстановится более привычный западно-восточный перенос воздушных масс, сообщает метеоцентр «Фобос».

На протяжении новой недели по северу европейской территории страны пройдут несколько циклонов, которые будут своими южными перифериями определять погоду средней полосы.

«В такой ситуации будет преобладать облачная погода, в понедельник пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а температура воздуха вернётся в норму: −1…+4°С. Во вторник плавный рост температуры продолжится, а осадки будут переходить в дожди. В середине недели уже без ночных заморозков, но по-прежнему облачно и сыро, а днём столбики термометров поднимутся до +3…+8°С, что уже на 4–5° выше климатической нормы», - говорится в прогнозе синоптиков.

Также тепло и с небольшими дождями прогнозируют и в четверг. В конце рабочей недели станет на 2–3°С прохладнее, и в ночные часы среди капель дождя могут появится снежинки.

В выходные центр Европейской России окажется в тёплом секторе очередного далёкого циклона. В регион придёт новая порция влажного и согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Температура повысится до +5…+10°С.

Такие значения характерны для середины октября, заметили специалисты.