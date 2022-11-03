Общество

Эксперты рассказали, какие бренды вернутся в Россию этой весной

Российский рынок покинули десятки зарубежных производителей одежды. Однако уже весной россияне снова получат доступ к коллекциям Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, только цены на них могут увеличится на 20-30%.

Ливанская компания Daher, у которой уже есть франшиза Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока, приобрела одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды — Inditex. Магазины в России откроются под другим названием — предположительно, New Fashion.

«Продать могли команде местных менеджеров, так сейчас часто бывает. Это позволит Inditex после стабилизации в экономике и геополитике выкупить сеть обратно. Но есть примеры, когда бизнес достается новому собственнику, который принимается за преобразования», — поясняет специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин РИА Новости.

В России будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров Zara. Усложнившаяся логистика обернется подорожанием, да и стоимость материалов в мире растет вместе с инфляцией в развитых странах.

«Можно ожидать, что цены на известные бренды увеличатся на 20-30% до конца следующего года», — прогнозирует Свирин.

Меняется и подход торговых центров к организации пространства.

«За полгода российских аксессуаров, одежды, обуви, сумок, товаров для дома стало больше на 20-30%. И это, безусловно, позитивный фактор», — констатирует эксперт.

По социологическим опросам, верных приверженцев определенных западных марок не более десяти процентов. Остальные готовы приобретать отечественную продукцию при условии высокого качества и приемлемой цены.