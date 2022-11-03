Общество

Отказаться от логотипов любых брендов для дорогого образа призывает дизайнер

Основные правила дорогого образа назвал дизайнер Наз Маер. По его словам, в первую очередь нужно отказаться от логотипов любых брендов на одежде, так как они «удешевляют» внешний вид.

«Подгоняйте одежду по фигуре. Идеальная посадка вещей по фигуре — ключ к успеху. Слишком большие или слишком маленькие предметы гардероба говорят о плохом вкусе или недостатке средств. Самый простой способ — обратиться к портному», — сказал он Ленте.ру.

Кроме того, эксперт рекомендует небольшое количество качественных вещей взамен большому количеству некачественных. По его словам, несколько хороших базовых моделей можно будет комбинировать.

Дизайнер добавил, что необходимо следить и за материалами, из которых выполнена вещь. Полиэстер, нейлон и рейон, по его словам, не будут так изящно сидеть на теле, как натуральные шерстяные или хлопковые ткани. Более того, смешивание этих тканей часто приводит к «стилистическим катастрофам», подчеркнул Маер.

«Ухоженные волосы и хороший макияж также являются неотъемлемой частью дорогого образа. Чтобы выглядеть дорого, необходимо регулярно подкрашивать корни, подстригать кончики и проводить уход. Цвет волос должен выглядеть естественно, а блики и отсветы должны быть натуральными. Что касается макияжа, то в интернете есть множество бесплатных уроков. Все, что вам нужно, — это недорогой набор косметики и желание учиться», — добавил дизайнер.