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Аналитик предположил, что у большинства россиян 5G появится не раньше 2030 года

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Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple.

Сейчас 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.

«Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030-31 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ», — сказал Эльдар Муртазин.

Эксперт уточнил, что смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать 5G, и быть в зоне распространения связи, пишет «РИА Новости».

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