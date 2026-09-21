Россиянам рассказали, на сколько вырастет пенсия при отсрочке на год

Страховая пенсия по старости вырастет более чем на 6,5% при ее отсрочке на один год. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

«Если гражданину будет назначаться страховая пенсия в сентябре 2026 года, и у него сформировано к этому моменту 140 ИПК, и право на назначение возникло в сентябре 2026 года, то размер страховой пенсии составит 31 531,09 руб. Если право на назначение пенсии возникло один год назад, размер составит 33 604,08 руб.», — пояснил он.

По словам Балынина, при отсрочке выхода на пенсию на три года размер страховой пенсии по старости составит уже 38 619,32 руб., то есть сумма увеличится на 22,5%. Если выйти на пенсию на семь лет позже, то сумма увеличится до 53 330,55 руб.

До этого инвестор, гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов заявил, что Социальный фонд России должен рассмотреть заявление об исправлении сведений о стаже в течение десяти рабочих дней. Если потребуется запрашивать документы в архивах или проводить дополнительную проверку, процедура может занять до трех месяцев, пишет «Газета.ru».