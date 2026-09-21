Россиянам рассказали, на сколько вырастет пенсия при отсрочке на год

Страховая пенсия по старости вырастет более чем на 6,5% при ее отсрочке на один год. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По словам Балынина, при отсрочке выхода на пенсию на три года размер страховой пенсии по старости составит уже 38 619,32 руб., то есть сумма увеличится на 22,5%. Если выйти на пенсию на семь лет позже, то сумма увеличится до 53 330,55 руб.
До этого инвестор, гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов заявил, что Социальный фонд России должен рассмотреть заявление об исправлении сведений о стаже в течение десяти рабочих дней. Если потребуется запрашивать документы в архивах или проводить дополнительную проверку, процедура может занять до трех месяцев, пишет «Газета.ru».