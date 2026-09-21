 
Общество

Россиянам рассказали, на сколько вырастет пенсия при отсрочке на год

0

Страховая пенсия по старости вырастет более чем на 6,5% при ее отсрочке на один год. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

«Если гражданину будет назначаться страховая пенсия в сентябре 2026 года, и у него сформировано к этому моменту 140 ИПК, и право на назначение возникло в сентябре 2026 года, то размер страховой пенсии составит 31 531,09 руб. Если право на назначение пенсии возникло один год назад, размер составит 33 604,08 руб.», — пояснил он.

По словам Балынина, при отсрочке выхода на пенсию на три года размер страховой пенсии по старости составит уже 38 619,32 руб., то есть сумма увеличится на 22,5%. Если выйти на пенсию на семь лет позже, то сумма увеличится до 53 330,55 руб.

До этого инвестор, гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов заявил, что Социальный фонд России должен рассмотреть заявление об исправлении сведений о стаже в течение десяти рабочих дней. Если потребуется запрашивать документы в архивах или проводить дополнительную проверку, процедура может занять до трех месяцев, пишет «Газета.ru».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026