Общество

Ремонт Ущицкой средней школы завершается в Куньинском районе

Ремонт Ущицкой средней школы завершается в Куньинском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Олег Лебедев.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«Последние "штрихи" осталось сделать для завершения ремонта в Ущицкой средней школе. Закончены работы по дополнительному контракту: часть фасада и коридора. Дополнительный ремонт прошел в каникулярное время. В первый учебный день после каникул, ребята оценили не только обновление школьного коридора и фойе, но и новую столовую», - написал глава района.

В учреждении осталось подкрасить один из кабинетов, выделенных под библиотеку. Тогда работы будут завершены в полном объеме.