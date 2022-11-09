Общество

Игорь Иванов: Мы можем вывести тысячи людей на улицы

Псковский областной совет профессиональных союзов при необходимости мог бы вывести на улицы тысячи людей, но для этого потребуется определённая подготовка. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, чтобы вывести три тысячи и более людей на шествие, надо целенаправленно подготовиться: поработать в трудовых коллективах, с работодателем, подготовить соответствующую печатную продукцию. «Если это мероприятие совместно с властью - это одна история, если есть какое-то противодействие - это другая история. У нас практики такие были ранее. Мы можем вывести тысячи людей на улицу», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что подобные акции хотелось бы проводить с «нужной, правильной, конструктивной повесткой» для того, чтобы голос профсоюзов услышали, чтобы вопрос решался. «Могут быть и десятки тысяч людей, если повестка будет другая. Вы вспомните, как в 90-е годы выходили, чуть ли палатки профсоюза не устраивали. Такого не хотелось бы», - заметил глава Псковского облсовпрофа.