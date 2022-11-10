Общество

В России за уничтожение редких растений предлагают отправлять в тюрьму

Законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений, внесла в Госдуму 9 ноября группа сенаторов и депутатов.

С 2018 по 2020 год за добычу или оборот краснокнижных животных осудили больше 800 человек, привел данные соавтор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. То есть статья УК эффективно работает против браконьеров, но она не затрагивает объекты растительного мира, что, по его мнению, неправильно, сообщает «Парламентская газета».

«В некоторых российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму, в последние несколько лет число случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу, значительно выросло», — констатировал Крашенинников.

В связи с этим законодатели предложили дополнить УК статьей за уничтожение краснокнижных и охраняемых растений, максимальной санкцией по ней могут стать девять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

С предложением ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений заксобрание Севастополя обратилось в Госдуму и кабмин еще в 2020 году. В городе федерального значения, как указали местные законодатели, массово вырубали редкие можжевельники и крымскую сосну. Установленные в КоАП штрафы до пяти тысяч рублей ситуацию не спасали.

Перспектива сесть в тюрьму отрезвит желающих нажиться на редких деревьях и цветах, считает первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. «Если с браконьерством в отношении животных у людей срабатывает защитный механизм — в голове возникает мысль, что они нарушают закон, то с растениями сложнее: максимум привлечь могут за вырубку леса, а цветы, так и вовсе можно рвать как будто любые, — рассказал сенатор. — Поправки в УК изменят ситуацию, но карать закон будет только за умышленное уничтожение объектов растительного мира. Если человек случайно сорвет на лугу редкий цветок, то ему ничего не будет. Но Красную книгу я все-таки советую прочитать всем».

В Красной книге России перечислено более 600 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Книга является государственным документом, который утверждает и раз в 10 лет обновляет Минприроды России. Сейчас ведомство готовит новое издание Красной книги, в которое войдет уже 733 вида растений, при этом почти 100 видов предлагается исключить. Существуют Красные книги регионов, их ведут местные экологические ведомства. Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева ранее говорила, что из-за климатических изменений стоит обновлять перечень редких растений чаще, но пока такое решение не принято.

В Красной книге России представлены растения восьми отделов — покрытосеменные, моховидные, папоротниковидные, красные водоросли, зеленые водоросли, голосеменные, бурые водоросли, плауновые. Среди них есть как хорошо известные — желтая кувшинка, шафран, белладонна, подснежник, ландыш, желтый ирис, доломитовый колокольчик, некоторые виды сосен, так и менее знаменитые — рододендрон, ятрышник, эверсмания, экзохорда, чистоустник, шаровница, элеорхис, эокалипогейя и другие.