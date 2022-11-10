Общество

Псковичка три недели не могла записать ребёнка на УЗИ из-за дефицита специалистов

Мать новорождённого ребёнка в Пскове на протяжении трёх недель не могла записать его на УЗИ из-за отсутствия в поликлинике специалистов. Соответствующую жалобу женщина разместила на сайте губернатора Псковской области.

Она рассказала, что вместе с ребёнком прописана в Псковском районе, они прикреплены к поликлинике на улице Школьной, 24 в Пскове. «В начале ноября к первому месяцу жизни новорождённого ребенка нам необходимо пройти специалистов, как написано в бумаге, выданной в поликлинике. В поликлинике уже третью неделю нас не могут записать на УЗИ органов брюшной полости, т/б суставов и головного мозга - говорят, что нет специалиста», - рассказала автор обращения.

Направление в поликлинику на улице Коммунальной, 33, по её словам, тоже не выдавали, ссылаясь на отсутствие действующего договора

«Никаких конкретных сроков решения данной проблемы нет. Помогите с решением данного вопроса, потому что считаю, что ждать, пока будет заполнена вакансия - это не выход со стороны ответственного за данный вопрос сотрудника учреждения», - заключила женщина.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области. Она сообщила, что на сегодняшний день в Псковской межрайонной больнице принят специалист кабинета УЗИ-диагностики, который проводит осмотр детей в возрасте от 3 до 18 лет. Прием идёт по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00. Кроме того, Псковская областная детская клиническая больница проводит детям УЗИ — исследование тазобедренных суставов, головного мозга по направлению врача-педиатра Псковской межрайонной больницы.

«О датах, времени и местах проведения исследований вы были уведомлены по телефону сотрудником ГБУЗ ПО "Псковская межрайонная больница"», - заверила глава профильного комитета.