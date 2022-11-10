Общество

Российские ученые разрабатывают метод диагностики болезней с помощью искусственного интеллекта

Российские ученые работают над созданием новой технологии исследования биожидкостей и тканей, который сведет к минимуму риск постановки неправильного диагноза.

Специалисты Томского госуниверситета предлагают использовать искусственный интеллект, который научили искать биомаркеры тех или иных болезней. Для этого специалисты сначала создают смеси молекул – биомаркеров, загружают их в специальную библиотеку и учат ИИ искать их, пишет RuNews24.

По словам ученых, изобретение находится на стадии разработки. Первые испытания показали большую эффективность данного метода. В последующем он позволит не только ставить точные диагнозы, но и ускорит процесс исследования биоматериалов в разы, заметили специалисты.