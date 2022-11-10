Общество

Лису заметили на территории псковского рестобара. ФОТО

Лису заметили на территории псковского рестобара «Старый лис». Об этом сообщается в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: рестобар «Старый лис»

«Верите в чудеса? Мы не верим, мы знаем - они точно существуют! Недавно в гости к рестобару "Старый лис" заглянул... Самый настоящий лис! Желанный гость пробежался по окрестностям, заглянул в нашу стеклянную дверь, подмигнул и убежал дальше по своим делам», - говорится в сообщении.

Команда рестобара приятно удивилась «этому чудесному совпадению». «Мы решили, что это хороший знак», - добавили в заведении.

