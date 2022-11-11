Общество

Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2022 год

Сотрудники и военнослужащие подразделений управления Росгвардии по Псковской выполнили нормативы по различным дисциплинам в рамках итоговой проверки за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе огневой подготовки, росгвардейцы выполнили упражнения из пистолета Макарова.

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели контрольные стрельбы из пистолетов Ярыгина, автоматов Калашникова, снайперских винтовок и пулеметов.

Спецназовцы показали свои навыки стрельбы на разных дистанциях, из положений стоя, с колена, лежа, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в ограниченное время.

Также сотрудники и военнослужащие проверили уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.

По результатам итоговой проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.