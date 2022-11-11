17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 312 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 15 пациентов, всего – 123 122. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 940 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 41004/7
- Великие Луки – 18204/1
- Бежаницкий район – 1607/0
- Великолукский район – 2845/0
- Гдовский район – 2250/0
- Дедовичский район – 3081/0
- Дновский район – 1022/1
- Красногородский район – 1129/0
- Куньинский район – 1065/0
- Локнянский район – 1207/0
- Невельский район – 5639/0
- Новоржевский район – 1349/0
- Новосокольнический район – 3305/0
- Опочецкий район – 3834/0
- Островский район – 6092/0
- Палкинский район – 1270/0
- Печорский район – 2977/4
- Плюсский район – 1972/0
- Порховский район – 4554/1
- Псковский район – 9703/0
- Пустошкинский район – 1580/0
- Пушкиногорский район – 1796/2
- Пыталовский район – 1922/0
- Себежский район – 2992/0
- Стругокрасненский район – 2121/1
- Усвятский район – 746/0.