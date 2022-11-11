Общество

Опочецкие учителя изучили робототехнику и интерактивные технологии

На базе учебных мастерских «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» Опочецкого индустриально-педагогического колледжа продолжается реализация программы федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

В рамках повышения квалификации учителя активно изучают робототехнику, интерактивные технологии и образовательные платформы, а воспитатели рассматривают возможности применения игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста.

Целью федерального проекта «Содействие занятости» является содействие занятости отдельных категорий граждан путём организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Программа рассчитана до 2024 года.