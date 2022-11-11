Общество

Стало известно, кто получит допсредства из бюджета Псковской области

Дополнительные средства в виде гранта получит Островский район в качестве поощрения за наилучшие значения показателей деятельности органов местного самоуправления. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил глава муниципального образования Дмитрий Быстров.

«Распоряжение подписано губернатором Михаилом Ведерниковым. Спасибо большое за оценку работы нашей команды!



Благодарю сотрудников администрации Островского района за трудолюбие и упорство. Всех жителей муниципалитета – за поддержку. Без вашего инициативности, наказов, конструктивной критики мы не могли бы так часто занимать верхние строчки конкурсов, рейтингов и успешно выполнять свою работу», - написал глава Островского района в своем телеграм-канале.